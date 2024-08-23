Сорокин Александр Фёдорович
Место рождения
Дата рождения27.11.1889
Дата смертиМежду 11.12.1917 и 16.02.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1889
Место жительства
Неизвестно
Крещение
29.11.1889
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
13.02.1910
Рождение ребёнка
26.11.1910
Сын: Сорокин Михаил Александрович
Мать ребёнка: Сорокина (Лунькова) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
02.03.1912
Дочь: (Сорокина) Александра Александровна
Мать ребёнка: Сорокина (Лунькова) Евдокия Николаевна
Смерть
Между 11.12.1917 и 16.02.1920
Рождение ребёнка
24.12.1917
Сын: Сорокин Виктор Александрович
Мать ребёнка: Сорокина (Лунькова) Евдокия Николаевна