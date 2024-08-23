Сорокин Александр Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокин Александр Фёдорович

Сорокин Александр Фёдорович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

27.11.1889

Дата смерти

Между 11.12.1917 и 16.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1889

Отец: Сорокин-Яшин Фёдор Трофимович

Мать: Сорокина (Клюкина-Сергунина) Ирина Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
29.11.1889
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
13.02.1910

Жена: Сорокина (Лунькова) Евдокия Николаевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.11.1910

Сын: Сорокин Михаил Александрович

Мать ребёнка: Сорокина (Лунькова) Евдокия Николаевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.03.1912

Дочь: (Сорокина) Александра Александровна

Мать ребёнка: Сорокина (Лунькова) Евдокия Николаевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Между 11.12.1917 и 16.02.1920
Рождение ребёнка
24.12.1917

Сын: Сорокин Виктор Александрович

Мать ребёнка: Сорокина (Лунькова) Евдокия Николаевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.