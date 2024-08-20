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Соколов Иван Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1920

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
?.08.1916
Военная служба
С ?.08.1916 по ?.04.1917
Ранение
02.08.1916
Бракосочетание
Около 1917

Жена: Таубер Соколова Jacobson (Смирнова (Smirnoff)) Зинаида (Zinovia) Георгиевна

Работа или профессия
?.03.1917
Рождение ребёнка
31.03.1917

Сын: Соколов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Таубер Соколова Jacobson (Смирнова (Smirnoff)) Зинаида (Zinovia) Георгиевна

Эмиграция
Около ?.11.1920
Смерть
После 1920

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