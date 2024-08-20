Соколов Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
?.08.1916
Военная служба
С ?.08.1916 по ?.04.1917
Ранение
02.08.1916
Бракосочетание
Около 1917
Работа или профессия
?.03.1917
Рождение ребёнка
31.03.1917
Сын: Соколов Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Таубер Соколова Jacobson (Смирнова (Smirnoff)) Зинаида (Zinovia) Георгиевна
Эмиграция
Около ?.11.1920
Смерть
После 1920