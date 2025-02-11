Саакадзе Иосиф Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Саакадзе Иосиф

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно, Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край

Дети
Саакадзе АрнольдНеизвестно г.р.
(Саакадзе) ВиолеттаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саакадзе Арнольд

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Саакадзе) Виолетта

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край

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