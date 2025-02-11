Саакадзе Иосиф
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно, Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Дети
Саакадзе АрнольдНеизвестно г.р.
(Саакадзе) ВиолеттаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саакадзе Арнольд
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Саакадзе) Виолетта
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край