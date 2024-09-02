Шемайшин Иоаким Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1855
Отец: Шемайшин Алексей Иоакимович
Мать: Ксения Ильина
1855 О родившихся Гремячка 5 73 3 Яким Алексей Якимов нет Ксения Ильина
Бракосочетание
1874
Жена: Пелагея Спиридоновна
1874 О бракосочетавшихся Гремячка 4 176 29 Яким Алексеев 20 Алексей Якимов 1854 Гремячка Пелагея Спиридонова 20 Спиридон Данилов 1854 Гремячка
Рождение ребёнка
1875
Сын: Шемайшин Степан Иоакимович
Мать ребёнка: Пелагея Спиридоновна
1875 О родившихся Гремячка 4 176 34 Степан Иоаким Алексеев нет Пелагея Спиридонова
Рождение ребёнка
1876
Сын: Шемайшин Андрей Иоакимович
Мать ребёнка: не указана
1876 О родившихся Гремячка 4 176 35 Андрей Яким Алексеев и Пелагея Спиридонова
Рождение ребёнка
1882
Сын: Шемайшин Георгий Иоакимович
Мать ребёнка: Пелагея Спиридоновна
1882 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 223 Георгий Иоаким Алексеев и Пелагея Спиридонова
Рождение ребёнка
1884
Сын: Шемайшин Никифор Иоакимович
Мать ребёнка: Пелагея Спиридоновна
1884 О родившихся Гремячка 4 176 371 Никифор Яким Алексеев нет Пелагея Стефанова
Рождение ребёнка
1886
Сын: Шемайшин Никита Иоакимович
Мать ребёнка: Пелагея Спиридоновна
1886 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 378 Никита Яким Алексеев и Пелагея Спиридонова
Бракосочетание
1893
Жена: Анна Ефимовна
1893 О бракосочетавшихся Кульга+Гремячка 4 176 621 Села гремячки крестьянин Яким Алексеев Шамайшин, вдов по первому браку, 38 Того же села умершего крестьянина Леонтия Александрова жена Анна Ефремова... Показать все
Рождение ребёнка
1900
Сын: Шемайшин Павел Иоакимович
Мать ребёнка: Анна Ефимовна
1900 О родившихся Гремячка 4 176 933 Павел Яким Алексеев Шамайшин Анна Ефимова Шамайшины
Смерть
Неизвестно