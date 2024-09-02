Шемайшин Иоаким Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемайшин Иоаким Алексеевич

Место рождения

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Шемайшин Алексей Иоакимович

Мать: Ксения Ильина

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1855 О родившихся Гремячка 5 73 3 Яким Алексей Якимов нет Ксения Ильина
Бракосочетание
1874

Жена: Пелагея Спиридоновна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1874 О бракосочетавшихся Гремячка 4 176 29 Яким Алексеев 20 Алексей Якимов 1854 Гремячка Пелагея Спиридонова 20 Спиридон Данилов 1854 Гремячка
Рождение ребёнка
1875

Сын: Шемайшин Степан Иоакимович

Мать ребёнка: Пелагея Спиридоновна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1875 О родившихся Гремячка 4 176 34 Степан Иоаким Алексеев нет Пелагея Спиридонова
Рождение ребёнка
1876

Сын: Шемайшин Андрей Иоакимович

Мать ребёнка: не указана

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1876 О родившихся Гремячка 4 176 35 Андрей Яким Алексеев и Пелагея Спиридонова
Рождение ребёнка
1882

Сын: Шемайшин Георгий Иоакимович

Мать ребёнка: Пелагея Спиридоновна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1882 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 223 Георгий Иоаким Алексеев и Пелагея Спиридонова
Рождение ребёнка
1884

Сын: Шемайшин Никифор Иоакимович

Мать ребёнка: Пелагея Спиридоновна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1884 О родившихся Гремячка 4 176 371 Никифор Яким Алексеев нет Пелагея Стефанова
Рождение ребёнка
1886

Сын: Шемайшин Никита Иоакимович

Мать ребёнка: Пелагея Спиридоновна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1886 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 378 Никита Яким Алексеев и Пелагея Спиридонова
Бракосочетание
1893

Жена: Анна Ефимовна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1893 О бракосочетавшихся Кульга+Гремячка 4 176 621 Села гремячки крестьянин Яким Алексеев Шамайшин, вдов по первому браку, 38 Того же села умершего крестьянина Леонтия Александрова жена Анна Ефремова... Показать все
Рождение ребёнка
1900

Сын: Шемайшин Павел Иоакимович

Мать ребёнка: Анна Ефимовна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1900 О родившихся Гремячка 4 176 933 Павел Яким Алексеев Шамайшин Анна Ефимова Шамайшины
Смерть
Неизвестно

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