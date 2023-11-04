Сысоев Иван Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения25.05.1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1832 ст.
Отец: Сысоев Афанасий Артемьевич
Мать: Сысоева Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.06.1870
Сын: Сысоев Петр Иванович
Мать ребёнка: Сысоева Евдокия Христофоровна
Рождение ребёнка
01.10.1872
Дочь: Сысоева Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Сысоева Евдокия Христофоровна
Смерть
Неизвестно