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Сысоев Иван Афанасьевич

Место рождения

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

25.05.1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1832 ст.

Отец: Сысоев Афанасий Артемьевич

Мать: Сысоева Василиса

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сысоев Федор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысоева Евдокия Христофоровна

Рождение ребёнка
19.06.1870

Сын: Сысоев Петр Иванович

Мать ребёнка: Сысоева Евдокия Христофоровна

Рождение ребёнка
01.10.1872

Дочь: Сысоева Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Сысоева Евдокия Христофоровна

Смерть
Неизвестно

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