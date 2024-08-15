Паршина (Пыркина) Марина Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.02.1901
Дата смерти28.08.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1901
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
22.02.1930
Дочь: Паршина Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Паршин Яков Адександрович
Рождение ребёнка
06.10.1932
Отец ребёнка: Паршин Яков Адександрович
Рождение ребёнка
06.10.1932
Дочь: Паршина Пелогея Яковлевна
Отец ребёнка: Паршин Яков Адександрович
Рождение ребёнка
16.04.1936
Дочь: Паршина Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Паршин Яков Адександрович
Рождение ребёнка
14.08.1937
Отец ребёнка: Паршин Яков Адександрович
Смерть
28.08.1982