Паршина (Пыркина) Марина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паршина (Пыркина) Марина Ивановна

Место рождения

Дешовки, Козельский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

18.02.1901

Дата смерти

28.08.1982

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1901

Отец: Пыркин Иван Егорович

Мать: Пыркина Васса (Василиса) Филимоновна(Филипповна)

Дешовки, Козельский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паршин Яков Адександрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
22.02.1930

Дочь: Паршина Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Паршин Яков Адександрович

Дешовки, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.10.1932

Сын: Паршин Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Паршин Яков Адександрович

Дешовки, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.10.1932

Дочь: Паршина Пелогея Яковлевна

Отец ребёнка: Паршин Яков Адександрович

Дешовки, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.04.1936

Дочь: Паршина Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Паршин Яков Адександрович

Дешовки, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
14.08.1937

Сын: Паршин Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Паршин Яков Адександрович

Дешовки, Козельский муниципальный район, Калужская область
Смерть
28.08.1982
Дешовки, Козельский муниципальный район, Калужская область

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