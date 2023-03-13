Климовъ Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климовъ Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Климовъ Иванъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Ащеулова Авдотья

Мать ребёнка: Климова Ирина Александрова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.03.1779

Сын: Климовъ Яковъ

Мать ребёнка: Климова Ирина Александрова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Офимья

Мать ребёнка: Климова Ирина Александрова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Ирина Александрова

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