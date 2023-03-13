Климовъ Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Климовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Ащеулова Авдотья
Мать ребёнка: Климова Ирина Александрова
Рождение ребёнка
21.03.1779
Сын: Климовъ Яковъ
Мать ребёнка: Климова Ирина Александрова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Офимья
Мать ребёнка: Климова Ирина Александрова
Бракосочетание
Неизвестно