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Севостьянова Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Севостьянов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1837

Сын: Севостьянов Григорий Степанович

Отец ребёнка: Севостьянов Степан Васильевич

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Шишкина (Севостьянова) Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Севостьянов Степан Васильевич

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Севостьянова) Елена Степановна

Отец ребёнка: Севостьянов Степан Васильевич

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Севостьянов Гавриил Степанович

Отец ребёнка: Севостьянов Степан Васильевич

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Севостьянов Филипп Степанович

Отец ребёнка: Севостьянов Степан Васильевич

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Севостьянова) Агапия Степановна

Отец ребёнка: Севостьянов Степан Васильевич

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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