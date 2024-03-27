Севостьянова Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Сын: Севостьянов Григорий Степанович
Отец ребёнка: Севостьянов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Шишкина (Севостьянова) Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Севостьянов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Севостьянова) Елена Степановна
Отец ребёнка: Севостьянов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Севостьянов Гавриил Степанович
Отец ребёнка: Севостьянов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Севостьянов Филипп Степанович
Отец ребёнка: Севостьянов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Севостьянова) Агапия Степановна
Отец ребёнка: Севостьянов Степан Васильевич
Смерть
Неизвестно