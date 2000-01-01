Лаптева Елена Лукина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смерти1780
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Маковьева Васелиса Васильевна
Отец ребёнка: Лаптев Василий Аникин
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Лаптева Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Лаптев Василий Аникин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1780