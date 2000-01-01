Лаптева Елена Лукина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева Елена Лукина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

1780

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Маковьева Васелиса Васильевна

Отец ребёнка: Лаптев Василий Аникин

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Лаптева Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Лаптев Василий Аникин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптев Василий Аникин

Смерть
1780
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