Колесник Антоний Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Сын: Колесник Михаил Антонович
Мать ребёнка: Колесник Евдокия Фоминична
Дочь: Колесник Мария Антоновна
Мать ребёнка: Колесник Евдокия Фоминична
Дочь: Колесник Варвара Антоновна
Мать ребёнка: Колесник Евдокия Фоминична
Мать ребёнка: Колесник Евдокия Фоминична
Мать ребёнка: Колесник Евдокия Фоминична
Дочь: Колесник Анна Антоновна
Мать ребёнка: Колесник Евдокия Фоминична
Дочь: Герасём Ульяна Антоновна
Мать ребёнка: Колесник Евдокия Фоминична
Дочь: Колесник Василий Антонович
Мать ребёнка: Колесник Евдокия Фоминична
Сын: Колесник Василий Антонович
Мать ребёнка: Колесник Евдокия Фоминична
Дочь: Стеценко Екатерина Антоновна
Мать ребёнка: Колесник Анастасия Яковлевна
Дочь: Бондаревская Марфа Антоновна
Мать ребёнка: Колесник Анастасия Яковлевна
Сын: Колесник Митрофан Антонович
Мать ребёнка: Колесник Анастасия Яковлевна
Дочь: Колесник Мария Антоновна
Мать ребёнка: Колесник Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Колесник Анастасия Яковлевна
Дочь: Колесник Мария Антоновна
Мать ребёнка: Колесник Анастасия Яковлевна