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Колесник Антоний Андреевич

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.09.1857

Сын: Колесник Михаил Антонович

Мать ребёнка: Колесник Евдокия Фоминична

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Колесник Мария Антоновна

Мать ребёнка: Колесник Евдокия Фоминична

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.11.1859

Дочь: Колесник Варвара Антоновна

Мать ребёнка: Колесник Евдокия Фоминична

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Колесник Иван Антонович

Мать ребёнка: Колесник Евдокия Фоминична

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.09.1862

Сын: Колесник Иван Антонович

Мать ребёнка: Колесник Евдокия Фоминична

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.09.1864

Дочь: Колесник Анна Антоновна

Мать ребёнка: Колесник Евдокия Фоминична

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.12.1865

Дочь: Герасём Ульяна Антоновна

Мать ребёнка: Колесник Евдокия Фоминична

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Колесник Василий Антонович

Мать ребёнка: Колесник Евдокия Фоминична

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.01.1871

Сын: Колесник Василий Антонович

Мать ребёнка: Колесник Евдокия Фоминична

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
13.02.1872

Жена: Колесник Анастасия Яковлевна

Нежин, Чернігівська область
у нее первый брак, к Антона второй
Рождение ребёнка
13.11.1872

Дочь: Стеценко Екатерина Антоновна

Мать ребёнка: Колесник Анастасия Яковлевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.06.1875

Дочь: Бондаревская Марфа Антоновна

Мать ребёнка: Колесник Анастасия Яковлевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.11.1877

Сын: Колесник Митрофан Антонович

Мать ребёнка: Колесник Анастасия Яковлевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.01.1879

Дочь: Колесник Мария Антоновна

Мать ребёнка: Колесник Анастасия Яковлевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.09.1880

Сын: Колесник Иван Антонович

Мать ребёнка: Колесник Анастасия Яковлевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.01.1884

Дочь: Колесник Мария Антоновна

Мать ребёнка: Колесник Анастасия Яковлевна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесник Евдокия Фоминична

Смерть
Неизвестно
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