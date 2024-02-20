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Ткаченко Домникия Степановна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

06.03.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
12.09.1913

Дочь: София Ивановна

Отец ребёнка: Ткаченко Иван Миронович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
07.01.1918

Дочь: Евфросиния Ивановна

Отец ребёнка: Ткаченко Иван Миронович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткаченко Иван Миронович

Смерть
Неизвестно
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