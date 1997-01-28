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Пелешко Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

28.01.1997

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Пелешко Иван Лукьянович

Мать: Александра Филипповна

Рождение ребёнка
04.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тамара

Каз.ССР, г.Джамбул
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тамара

Смерть
28.01.1997
Казахстан, г.Жамбыл
Похороны
Неизвестно
Казахстан,г.Жамбыл
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