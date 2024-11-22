Байбордин Левкий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Байбордин Левкий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Байбордина (Ануфриева) Татьяна Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Байбордина (Ануфриева) Татьяна Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байбордина (Ануфриева) Татьяна Кузьминична

Смерть
1988

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