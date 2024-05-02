Ушакова Марья Павловна 1774 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ушакова Марья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Алексей Матвеевич

Рождение ребёнка
1776

Сын: Ушаков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Ушаков Алексей Матвеевич

Рождение ребёнка
1793

Сын: Ушаков Иван Второй Алексеевич

Отец ребёнка: Ушаков Алексей Матвеевич

Рождение ребёнка
1793

Сын: Ушаков Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Ушаков Алексей Матвеевич

Рождение ребёнка
1794

Сын: Ушаков Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Ушаков Алексей Матвеевич

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