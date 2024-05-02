Ушакова Марья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Ушаков Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
1793
Сын: Ушаков Иван Второй Алексеевич
Отец ребёнка: Ушаков Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Ушаков Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
1794
Сын: Ушаков Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Ушаков Алексей Матвеевич