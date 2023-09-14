Китаева (Глазьева) Ефросинья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Китаева (Глазьева) Ефросинья Никитична

Место рождения

с. Сенное, Рамонский район, Воронежская область, Россия

Дата рождения

18.09.1895

Дата смерти

23.11.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Сенное, Рамонский район, Воронежская область, Россия
Крещение
20.09.1895
Бракосочетание
С 1916 по 1918

Муж: Китаев Илья Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Китаев Николай

Отец ребёнка: Китаев Илья Михайлович

Смерть
23.11.1978
Россия, Воронежская область, п. Рамонь
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