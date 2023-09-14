Китаева (Глазьева) Ефросинья Никитична
Место рожденияс. Сенное, Рамонский район, Воронежская область, Россия
Дата рождения18.09.1895
Дата смерти23.11.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1895
с. Сенное, Рамонский район, Воронежская область, Россия
Крещение
20.09.1895
Бракосочетание
С 1916 по 1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Китаев Николай
Отец ребёнка: Китаев Илья Михайлович
Смерть
23.11.1978
Россия, Воронежская область, п. Рамонь