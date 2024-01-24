Парыгина Матрона Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парыгина Матрона Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1658

Дата смерти

1715

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1658

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1696

Сын: Парыгин Парфен Савинович

Отец ребёнка: Парыгин Сава Михайлович

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1699

Сын: Парыгин Иван Савинович

Отец ребёнка: Парыгин Сава Михайлович

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1700

Дочь: Парыгина Елена Савична

Отец ребёнка: Парыгин Сава Михайлович

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1708

Сын: Парыгин Никифор Савинович

Отец ребёнка: Парыгин Сава Михайлович

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парыгин Сава Михайлович

Смерть
1715
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