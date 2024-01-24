Парыгина Матрона Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1658
Дата смерти1715
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1696
Отец ребёнка: Парыгин Сава Михайлович
Рождение ребёнка
1699
Отец ребёнка: Парыгин Сава Михайлович
Рождение ребёнка
1700
Дочь: Парыгина Елена Савична
Отец ребёнка: Парыгин Сава Михайлович
Рождение ребёнка
1708
Сын: Парыгин Никифор Савинович
Отец ребёнка: Парыгин Сава Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1715