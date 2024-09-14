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Шаляпин Митрофан Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1679

Дата смерти

06.04.1755

Пол

Мужской

Отец

Около 1660 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679

Отец: Шаляпин Иван

Мать: не указана

Место жительства
С 1710
Бахарево, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
(л.657) Деревня Бахорева пришлой человек с Пышмы Митрофан 16 лет Двор а в нем живет пашенной крестьянин Василей Никитин Бахорев сказал себе от роду 68 лет у него жена Ефимья 66 лет у них сын Никифор ... Показать все
Место жительства
С 1719
Морозкова, Шадринский уезд, Пермская губерния
(Лист 168). В деревне Моросковой (Лист 168об.). Во дворе Митрофан Иванов Шаляпин сказался 30 лет. У него живет на подворье крестьянин же Василий Иванов сын Роспутин 20 лет.
Смерть
06.04.1755
Морозкова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Тобольский архив, Ф. И156, оп. 20, д. 767, лл. 136-139. Роспись Тобольской Епархии Исетского дистрикта Рафайловского заказу Мехонского острогу Христорождественской церкви В Апреле 6 Крестьянин Митрофа... Показать все

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