Шаляпин Митрофан Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1679
Дата смерти06.04.1755
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1679
Отец: Шаляпин Иван
Мать: не указана
Место жительства
С 1710
Бахарево, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
(л.657) Деревня Бахорева пришлой человек с Пышмы Митрофан 16 лет Двор а в нем живет пашенной крестьянин Василей Никитин Бахорев сказал себе от роду 68 лет у него жена Ефимья 66 лет у них сын Никифор ... Показать все
Место жительства
С 1719
(Лист 168). В деревне Моросковой (Лист 168об.). Во дворе Митрофан Иванов Шаляпин сказался 30 лет. У него живет на подворье крестьянин же Василий Иванов сын Роспутин 20 лет.
Смерть
06.04.1755
Тобольский архив, Ф. И156, оп. 20, д. 767, лл. 136-139. Роспись Тобольской Епархии Исетского дистрикта Рафайловского заказу Мехонского острогу Христорождественской церкви В Апреле 6 Крестьянин Митрофа... Показать все