Карпаев Леон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпаев Леон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1851 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Карпаев Авраам

Мать: Карпаева ?

Смерть
Неизвестно
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