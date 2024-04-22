Большаков Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения17.04.1905 ст.
Дата смерти14.04.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1905 ст.
Рождение ребёнка
1924
Сын: Большаков Николай Александрович
Мать ребёнка: Большакова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
17.11.1928
Сын: Большаков Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Большакова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Большаков Владимир Александрович
Мать ребёнка: Большакова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Большакова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Большакова Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.04.1970