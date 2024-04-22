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Большаков Александр Андреевич

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Место рождения

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

17.04.1905 ст.

Дата смерти

14.04.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

1924 г.р.
1928 г.р.
1931 г.р.
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Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1905 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
1924

Сын: Большаков Николай Александрович

Мать ребёнка: Большакова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
17.11.1928

Сын: Большаков Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Большакова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Большаков Владимир Александрович

Мать ребёнка: Большакова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Большакова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Большакова Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большакова Мария Васильевна

Смерть
14.04.1970
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