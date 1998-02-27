Гедров Игорь Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гедров Игорь Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1998

Пол

Мужской

Отец

1974 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1998

Отец: Гедров Алексей Леонидович

Мать: Гедрова Наталья

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