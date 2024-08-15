Чергинец Чикичева Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1962
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962
Отец: Чикичев Николай Николаевич
Мать: Чикичева Лебедева Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чергинец Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Чергинец Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чергинец Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кудрашов Виктор
Рождение ребёнка
25.10.1985
Сын: Кудрашов Алексей Викторович Викторович
Отец ребёнка: Кудрашов Виктор