Елизаръ Никифоровъ
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1769
Сын: Иванъ
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1771
Сын: Иванъ
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Ефимъ
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Василий
Мать ребёнка: Дарья Иванова