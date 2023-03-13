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Елизаръ Никифоровъ

Место рождения

Никольское Ермоловка, Карсуеской округи

Дата рождения

1753

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1748 г.р.

Дети

1769 г.р.
1771 г.р.
1781 г.р.
1782 г.р.
1787 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Иванова

Рождение ребёнка
1769

Сын: Иванъ

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Рождение ребёнка
1771

Сын: Иванъ

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Ефимъ

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Василий

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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