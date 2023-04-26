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Балина (Целякова) Анна
Балина (Целякова) Анна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1848
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Целяков Михаил Никифорович
1826 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец:
Целяков Михаил Никифорович
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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