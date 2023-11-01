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Моисеев Савелий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Моисеев Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моисеева Дарья Савельевна

Мать ребёнка: Моисеева Настасья Ефимовна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Моисеева Параскева Савельевна

Мать ребёнка: Моисеева Настасья Ефимовна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Моисеева Авдотья Савельевна

Мать ребёнка: Моисеева Настасья Ефимовна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Моисеева Агафья Савельевна

Мать ребёнка: Моисеева Настасья Ефимовна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ишкова (Моисеева) Александра Савельевна

Мать ребёнка: Моисеева Настасья Ефимовна

Большое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Моисеев Прокопий Савельевич

Мать ребёнка: Моисеева Настасья Ефимовна

Смерть
1847

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