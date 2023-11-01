Моисеев Савелий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Моисеев Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моисеева Дарья Савельевна
Мать ребёнка: Моисеева Настасья Ефимовна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Моисеева Параскева Савельевна
Мать ребёнка: Моисеева Настасья Ефимовна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Моисеева Авдотья Савельевна
Мать ребёнка: Моисеева Настасья Ефимовна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Моисеева Агафья Савельевна
Мать ребёнка: Моисеева Настасья Ефимовна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ишкова (Моисеева) Александра Савельевна
Мать ребёнка: Моисеева Настасья Ефимовна
Большое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1834
Сын: Моисеев Прокопий Савельевич
Мать ребёнка: Моисеева Настасья Ефимовна
Смерть
1847