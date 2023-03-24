Väänänen Antti — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Väänänen Antti

Место рождения

Vatala, Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

03.02.1884

Дата смерти

11.06.1966

Пол

Мужской

Отец

1845 г.р.

Мать

1849 г.р.

Жена

1897 г.р.

Дети

1915 г.р.
1918 г.р.
1920 г.р.
1921 г.р.
1924 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1884

Отец: Väänänen Heikki Pekanpoika

Мать: Väänänen (Lukkarinen) Maria

Крещение
18.02.1884
Бракосочетание
04.10.1914

Жена: Väänänen (Jaatinen) Tyyne Linda

Рождение ребёнка
07.07.1915

Дочь: Eskelinen (Väänänen) Vieno Siviä

Мать ребёнка: Väänänen (Jaatinen) Tyyne Linda

Рождение ребёнка
09.03.1918

Сын: Väänänen Ilmari Ensio

Мать ребёнка: Väänänen (Jaatinen) Tyyne Linda

Рождение ребёнка
22.09.1920

Дочь: Karhinen (Väänänen) Vilma Maria

Мать ребёнка: Väänänen (Jaatinen) Tyyne Linda

Рождение ребёнка
20.12.1921

Сын: Väänänen Viljo Erkki

Мать ребёнка: Väänänen (Jaatinen) Tyyne Linda

Рождение ребёнка
29.05.1924

Дочь: Lantto (Väänänen) Anna Rauha

Мать ребёнка: Väänänen (Jaatinen) Tyyne Linda

Рождение ребёнка
11.09.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Väänänen (Jaatinen) Tyyne Linda

Рождение ребёнка
09.03.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Väänänen (Jaatinen) Tyyne Linda

Рождение ребёнка
03.05.1930

Сын: Väänänen Veikko Antero

Мать ребёнка: Väänänen (Jaatinen) Tyyne Linda

Рождение ребёнка
17.05.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Väänänen (Jaatinen) Tyyne Linda

Рождение ребёнка
28.08.1934

Сын: Väänänen Martti Kalevi

Мать ребёнка: Väänänen (Jaatinen) Tyyne Linda

Рождение ребёнка
27.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Väänänen (Jaatinen) Tyyne Linda

Рождение ребёнка
07.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Väänänen (Jaatinen) Tyyne Linda

Смерть
11.06.1966

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