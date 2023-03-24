Väänänen Antti
Место рожденияVatala, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения03.02.1884
Дата смерти11.06.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1884
Крещение
18.02.1884
Бракосочетание
04.10.1914
Рождение ребёнка
07.07.1915
Дочь: Eskelinen (Väänänen) Vieno Siviä
Мать ребёнка: Väänänen (Jaatinen) Tyyne Linda
Рождение ребёнка
09.03.1918
Мать ребёнка: Väänänen (Jaatinen) Tyyne Linda
Рождение ребёнка
22.09.1920
Дочь: Karhinen (Väänänen) Vilma Maria
Мать ребёнка: Väänänen (Jaatinen) Tyyne Linda
Рождение ребёнка
20.12.1921
Сын: Väänänen Viljo Erkki
Мать ребёнка: Väänänen (Jaatinen) Tyyne Linda
Рождение ребёнка
29.05.1924
Дочь: Lantto (Väänänen) Anna Rauha
Мать ребёнка: Väänänen (Jaatinen) Tyyne Linda
Рождение ребёнка
11.09.1925
Рождение ребёнка
09.03.1928
Рождение ребёнка
03.05.1930
Мать ребёнка: Väänänen (Jaatinen) Tyyne Linda
Рождение ребёнка
17.05.1932
Рождение ребёнка
28.08.1934
Мать ребёнка: Väänänen (Jaatinen) Tyyne Linda
Рождение ребёнка
27.08.1936
Рождение ребёнка
07.10.1938
Смерть
11.06.1966