Фурсов Петр Семенович (Унтер-Офицер) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсов Петр Семенович (Унтер-Офицер)

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

20.06.1881

Дата смерти

16.11.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1881

Отец: Фурсов Семен Романович

Мать: Фурсова Пелагия Игнатовна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
10.11.1899

Жена: Фурсова Евдокия Алексеевна

Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
24.02.1901

Сын: Фурсов Прокопий Петрович

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Алексеевна

с.Елейка Елейский с/с,Эртильский р-н уезд, Воронежская губерния Россия
Рождение ребёнка
27.01.1903

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Алексеевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
08.06.1907

Сын: Фурсов Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Алексеевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
20.09.1909

Дочь: Наталия Петровна

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Алексеевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1911

Дочь: Варвара Петровна

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Алексеевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
02.10.1913

Сын: Фурсов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Алексеевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
16.11.1914
Причина смерти: На войне
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