Фурсов Петр Семенович (Унтер-Офицер)
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения20.06.1881
Дата смерти16.11.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.06.1881
Отец: Фурсов Семен Романович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
10.11.1899
Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
24.02.1901
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Алексеевна
с.Елейка Елейский с/с,Эртильский р-н уезд, Воронежская губерния Россия
Рождение ребёнка
27.01.1903
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Алексеевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
08.06.1907
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Алексеевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
20.09.1909
Дочь: Наталия Петровна
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Алексеевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1911
Дочь: Варвара Петровна
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Алексеевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
02.10.1913
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Алексеевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
16.11.1914
Причина смерти: На войне