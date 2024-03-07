Таиров Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.01.1979
Дочь: Кучерова Ольга
Мать ребёнка: Таирова Галина Владимировна
Сыктывкар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Таирова Галина Владимировна
Сыктывкар, нижний чов
Бракосочетание
Неизвестно
Сыктывкар
Смерть
Неизвестно
Сыктывкар
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
верхнечовское кладбище