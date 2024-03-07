Таиров Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таиров Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1979

Дочь: Кучерова Ольга

Мать ребёнка: Таирова Галина Владимировна

Сыктывкар
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Таирова Галина Владимировна

Сыктывкар, нижний чов
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таирова Галина Владимировна

Сыктывкар
Смерть
Неизвестно
Сыктывкар
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
верхнечовское кладбище
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