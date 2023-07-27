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(Воинкова) Варвара
(Воинкова) Варвара
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1785
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
(Воинкова) Феодора Афонасьева
Около 1765 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: не указан
Мать:
Феодора Афонасьева
Смерть
Неизвестно
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