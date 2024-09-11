Дементьева Марья Николаевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дементьева Марья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дементьев Алексей Егорович

Отец ребёнка: Дементьев Егор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дементьев Петр Егорович

Отец ребёнка: Дементьев Егор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дементьева Агрофена Егоровна

Отец ребёнка: Дементьев Егор Петрович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Дементьев Иван Егорович

Отец ребёнка: Дементьев Егор Петрович

Рождение ребёнка
06.02.1899

Дочь: Дементьева Анна Егоровна

Отец ребёнка: Дементьев Егор Петрович

Семеновка, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.07.1900

Дочь: Дементьева Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Дементьев Егор Петрович

Смерть
Неизвестно

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