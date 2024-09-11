Дементьева Марья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дементьев Алексей Егорович
Отец ребёнка: Дементьев Егор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дементьев Егор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дементьева Агрофена Егоровна
Отец ребёнка: Дементьев Егор Петрович
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Дементьев Егор Петрович
Рождение ребёнка
06.02.1899
Дочь: Дементьева Анна Егоровна
Отец ребёнка: Дементьев Егор Петрович
Семеновка, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.07.1900
Дочь: Дементьева Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Дементьев Егор Петрович
Смерть
Неизвестно