Макар Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макар Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1712 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Михаил Карпов

Мать: не указана

Место жительства
1743
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 6 лет.
Место жительства
1746
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 8 лет.
Место жительства
1748
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 10 лет.
Место жительства
1755
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 13 лет.
Место жительства
1760
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 17 лет.
Место жительства
1765
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 27 лет.
Смерть
Неизвестно

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