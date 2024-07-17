Макар Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: Михаил Карпов
Мать: не указана
Место жительства
1743
Исповедная роспись. 6 лет.
Место жительства
1746
Исповедная роспись. 8 лет.
Место жительства
1748
Исповедная роспись. 10 лет.
Место жительства
1755
Исповедная роспись. 13 лет.
Место жительства
1760
Исповедная роспись. 17 лет.
Место жительства
1765
Исповедная роспись. 27 лет.
Смерть
Неизвестно