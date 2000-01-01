Славнова (Кротова) Дарья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Славнова (Кротова) Дарья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кротов Михаил Никитич

Мать: Кротова Анна Евстафьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Славнов Семен Алексеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Славнов Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Славнов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Славнов Лев Алексеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Славнов Федор Алексеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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