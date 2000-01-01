Славнова (Кротова) Дарья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кротов Михаил Никитич
Мать: Кротова Анна Евстафьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Славнов Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Славнов Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно