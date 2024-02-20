Шерварли Емельян Николаевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения01.08.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1864
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1864г.,лист-35,зап.-14
Смерть
Неизвестно