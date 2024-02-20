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Шерварли Емельян Николаевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

01.08.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1816 г.р.

Мать

Около 1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1864

Отец: Шерварли Николай Федорович

Мать: Шерварли Анастасия Дмитриевна

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1864г.,лист-35,зап.-14
Смерть
Неизвестно
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