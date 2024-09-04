Марья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афонасий Иванович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-181л
Рождение ребёнка
1846

Сын: Максим Афонасьевич

Отец ребёнка: Афонасий Иванович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-180об
Рождение ребёнка
1847

Сын: Петр Афонасьевич

Отец ребёнка: Афонасий Иванович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-180об
Рождение ребёнка
1848

Сын: Михайло Афонасьевич

Отец ребёнка: Афонасий Иванович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-180об
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Елена Афонасьевна

Отец ребёнка: Афонасий Иванович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-181л
Рождение ребёнка
1854

Сын: Павел Афонасьевич

Отец ребёнка: Афонасий Иванович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-180об
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Александра Афонасьевна

Отец ребёнка: Афонасий Иванович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-181л
Смерть
Неизвестно

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