Марья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афонасий Иванович
ГАСО, 179-1-213-181л
Рождение ребёнка
1846
Сын: Максим Афонасьевич
Отец ребёнка: Афонасий Иванович
ГАСО, 179-1-213-180об
Рождение ребёнка
1847
Сын: Петр Афонасьевич
Отец ребёнка: Афонасий Иванович
ГАСО, 179-1-213-180об
Рождение ребёнка
1848
Сын: Михайло Афонасьевич
Отец ребёнка: Афонасий Иванович
ГАСО, 179-1-213-180об
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Елена Афонасьевна
Отец ребёнка: Афонасий Иванович
ГАСО, 179-1-213-181л
Рождение ребёнка
1854
Сын: Павел Афонасьевич
Отец ребёнка: Афонасий Иванович
ГАСО, 179-1-213-180об
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Александра Афонасьевна
Отец ребёнка: Афонасий Иванович
ГАСО, 179-1-213-181л
Смерть
Неизвестно