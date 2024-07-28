Агафия Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.10.1865
Отец ребёнка: Ефремов Иван Герасимович
Рождение ребёнка
26.09.1874
Отец ребёнка: Ефремов Иван Герасимович
Рождение ребёнка
13.01.1877
Дочь: Ефремова Ефимия Ивановна
Отец ребёнка: Ефремов Иван Герасимович
Смерть
Неизвестно