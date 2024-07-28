Агафия Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Иван Герасимович

Рождение ребёнка
04.10.1865

Сын: Ефремов Яков Иванович

Отец ребёнка: Ефремов Иван Герасимович

Богословка, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
26.09.1874

Сын: Ефремов Иван Иванович

Отец ребёнка: Ефремов Иван Герасимович

Богословка, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
13.01.1877

Дочь: Ефремова Ефимия Ивановна

Отец ребёнка: Ефремов Иван Герасимович

Богословка, Зырянский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно

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