Лучкина Анисья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лучкина Анисья Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Трофим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лучкин Лука Иларионов

Рождение ребёнка
05.12.1858

Сын: Лучкин Николай Лукич

Отец ребёнка: Лучкин Лука Иларионов

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.09.1861

Сын: Лучкин Дмитрий Лукич

Отец ребёнка: Лучкин Лука Иларионов

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.02.1863

Дочь: Мария Лукина

Отец ребёнка: Лучкин Лука Иларионов

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.08.1870

Сын: Лучкин Александр Лукич

Отец ребёнка: Лучкин Лука Иларионов

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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