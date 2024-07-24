Лучкина Анисья Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Трофим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1858
Сын: Лучкин Николай Лукич
Отец ребёнка: Лучкин Лука Иларионов
Рождение ребёнка
18.09.1861
Сын: Лучкин Дмитрий Лукич
Отец ребёнка: Лучкин Лука Иларионов
Рождение ребёнка
10.02.1863
Дочь: Мария Лукина
Отец ребёнка: Лучкин Лука Иларионов
Рождение ребёнка
12.08.1870
Отец ребёнка: Лучкин Лука Иларионов
Смерть
Неизвестно