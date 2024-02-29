Пономарева 2 Жена Анна Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева 2 Жена Анна Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1750 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Яков Иванович

Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Пономарева) Акулина Яковлевна

Отец ребёнка: Пономарев Яков Иванович

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Пономарев Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Пономарев Яков Иванович

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: (Пономарева) Агафья Яковлевна

Отец ребёнка: Пономарев Яков Иванович

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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