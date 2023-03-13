Вязовцева Анна Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вязовцевъ Семенъ
Рождение ребёнка
1761
Сын: Вязовцевъ Максимъ
Отец ребёнка: Вязовцевъ Семенъ
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Вязовцевъ Семенъ
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Вязовцева) Матрена
Отец ребёнка: Вязовцевъ Семенъ
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Косеева (Вязовцева) Варвара
Отец ребёнка: Вязовцевъ Семенъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Вязовцевъ Анфимъ
Отец ребёнка: Вязовцевъ Семенъ