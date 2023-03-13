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Вязовцева Анна Ларионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вязовцевъ Семенъ

Рождение ребёнка
1761

Сын: Вязовцевъ Максимъ

Отец ребёнка: Вязовцевъ Семенъ

Рождение ребёнка
1767

Сын: Вязовцевъ Константинъ

Отец ребёнка: Вязовцевъ Семенъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Вязовцева) Матрена

Отец ребёнка: Вязовцевъ Семенъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Косеева (Вязовцева) Варвара

Отец ребёнка: Вязовцевъ Семенъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Вязовцевъ Анфимъ

Отец ребёнка: Вязовцевъ Семенъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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