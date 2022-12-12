Чертушкина Елизавета Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чертушкина Елизавета Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1900

Дата смерти

17.05.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Очень милая, настоящая русская бабушка из сказок. Похоронена в Викулово вместе с Петром и Павлом
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власюга Максим Герасимович

Смерть
17.05.1977
Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
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