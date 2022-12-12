Чертушкина Елизавета Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1900
Дата смерти17.05.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Очень милая, настоящая русская бабушка из сказок. Похоронена в Викулово вместе с Петром и Павлом
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.05.1977
Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область