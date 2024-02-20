Пругло (Бессараб) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пругло (Бессараб) Анна Яковлевна

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Бессараб Яков

Мать: Бессараб ?

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
1870

Сын: Пругло Илья Иванович

Отец ребёнка: Пругло Иван Александрович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Цибулько Улита Ивановна

Отец ребёнка: Пругло Иван Александрович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Бракосочетание
29.10.1886

Муж: Пругло Иван Александрович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Смерть
Неизвестно
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