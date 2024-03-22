Шадрина Настасья Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШадрина Настасья Савельева

Шадрина Настасья Савельева

Место рождения

Столбецкое, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1733

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1727 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Столбецкое, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Шадринъ Федоръ

Отец ребёнка: Шадринъ Михаилъ

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Шадринъ Тимофей

Отец ребёнка: Шадринъ Михаилъ

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Шадринъ Ермолай

Отец ребёнка: Шадринъ Михаилъ

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Шадринъ Григорий

Отец ребёнка: Шадринъ Михаилъ

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шадринъ Михаилъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close