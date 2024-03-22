Шадрина Настасья Савельева
Место рождения
Дата рождения1733
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Рождение ребёнка
1748
Сын: Шадринъ Федоръ
Отец ребёнка: Шадринъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1753
Сын: Шадринъ Тимофей
Отец ребёнка: Шадринъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1757
Сын: Шадринъ Ермолай
Отец ребёнка: Шадринъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1760
Сын: Шадринъ Григорий
Отец ребёнка: Шадринъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шадринъ Михаилъ