Проскуряков Николай
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Проскуряков Федор Васильев
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Проскуряков Василий Николаев
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Евфросинья Николаева
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Рудакова Стефанида Николаева
Рождение ребёнка
06.09.1801
Дочь: Елисавета Николаева
Рождение ребёнка
29.11.1804
Сын: Проскуряков Андрей Николаев
Смерть
Неизвестно