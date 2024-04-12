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Проскуряков Николай

Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Проскуряков Федор Васильев

Мать: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Проскуряков Василий Николаев

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Евфросинья Николаева

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Рудакова Стефанида Николаева

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.09.1801

Дочь: Елисавета Николаева

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.11.1804

Сын: Проскуряков Андрей Николаев

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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