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Богданова Степанида Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Богданов Лаврентий Васильев

Отец ребёнка: Богданов Василий Крест. Д. Кривооозерной Устинов

Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Черепанова Марфа Васильева

Отец ребёнка: Богданов Василий Крест. Д. Кривооозерной Устинов

Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Богданов Василий Крест. Д. Кривооозерной Устинов

Рождение ребёнка
05.08.1772

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Богданов Василий Крест. Д. Кривооозерной Устинов

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Богданов Федор Васильев

Отец ребёнка: Богданов Василий Крест. Д. Кривооозерной Устинов

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Пахомова Анна Васильева

Отец ребёнка: Богданов Василий Крест. Д. Кривооозерной Устинов

Рождение ребёнка
09.02.1775

Сын: Богданов Семен Васильев

Отец ребёнка: Богданов Василий Крест. Д. Кривооозерной Устинов

Кривоозерка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Лаврентий Васильев

Отец ребёнка: Богданов Василий Крест. Д. Кривооозерной Устинов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Косма Васильев

Отец ребёнка: Богданов Василий Крест. Д. Кривооозерной Устинов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Василий Крест. Д. Кривооозерной Устинов

Смерть
Неизвестно
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