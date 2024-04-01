Богданова Степанида Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Богданов Лаврентий Васильев
Отец ребёнка: Богданов Василий Крест. Д. Кривооозерной Устинов
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Черепанова Марфа Васильева
Отец ребёнка: Богданов Василий Крест. Д. Кривооозерной Устинов
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Богданов Василий Крест. Д. Кривооозерной Устинов
Рождение ребёнка
05.08.1772
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Богданов Василий Крест. Д. Кривооозерной Устинов
Рождение ребёнка
Около 1773
Отец ребёнка: Богданов Василий Крест. Д. Кривооозерной Устинов
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Пахомова Анна Васильева
Отец ребёнка: Богданов Василий Крест. Д. Кривооозерной Устинов
Рождение ребёнка
09.02.1775
Отец ребёнка: Богданов Василий Крест. Д. Кривооозерной Устинов
Кривоозерка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Лаврентий Васильев
Отец ребёнка: Богданов Василий Крест. Д. Кривооозерной Устинов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Богданов Василий Крест. Д. Кривооозерной Устинов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно