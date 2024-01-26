Чумаков Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малышева (Савельева) Илона Александровна
Рождение ребёнка
2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?