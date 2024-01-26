Чумаков Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумаков Валентин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малышева (Савельева) Илона Александровна

Рождение ребёнка
2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

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