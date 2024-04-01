Рычкова Ксения Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: ?? Степан Крест. Барневской Слободы Шадринского Ведомства
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Рычков Петр Васильев
Отец ребёнка: Рычков Василий Священник Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Ксения Васильева
Отец ребёнка: Рычков Василий Священник Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Рычков Василий Священник Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1780
Отец ребёнка: Рычков Василий Священник Григорьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рычков ?
Отец ребёнка: Рычков Василий Священник Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно