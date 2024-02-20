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Фунотов/Фонотов/Баркэт Василий Петрович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Петр Васильевич

Мать: Фунотова/фонотова/ Баркэт Мария Дмитриевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
08.11.1893

Жена: Фуното/фонотова/баркэт Мария Дмитриевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1893г.лист-231Юзап.-25,ГАДО,Ф - 426-2-6 кадр-230
Смерть
Неизвестно
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