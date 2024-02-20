Фунотов/Фонотов/Баркэт Василий Петрович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
08.11.1893
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1893г.лист-231Юзап.-25,ГАДО,Ф - 426-2-6 кадр-230
Смерть
Неизвестно