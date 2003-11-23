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Полкачев Николай Николаевич

Место рождения

Полтава

Дата рождения

04.09.1937

Дата смерти

23.11.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1937

Отец: Полкачев Николай Ефремович

Мать: Полкачева Анна Михайловна

Полтава
Рождение ребёнка
09.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полкачева Юлия Федоровна

Латв.ССР г.Вентспилс
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полкачева Юлия Федоровна

Смерть
23.11.2003
Рига, Латвия
Похороны
Неизвестно
Рига, Латвия
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