Полкачев Николай Николаевич
Место рожденияПолтава
Дата рождения04.09.1937
Дата смерти23.11.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1937
Полтава
Рождение ребёнка
09.04.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полкачева Юлия Федоровна
Латв.ССР г.Вентспилс
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полкачева Юлия Федоровна
Смерть
23.11.2003
Рига, Латвия
Похороны
Неизвестно
Рига, Латвия