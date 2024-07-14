Шидьюсов Георгий (Егор) Петрович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Шидьюсов Петр Матвеевич
Мать: Буткина Авдотья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аполлинария Ивановна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Шидьюсова Юлия Георгиевна
Мать ребёнка: Аполлинария Ивановна
Рождение ребёнка
09.08.1850
Сын: Шидьюсов Павел Георгиеевич
Мать ребёнка: Аполлинария Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1854
Сын: Шидьюсов Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Аполлинария Ивановна
Согласно Выписке за 1854 год Сереговской Успенской церкви Сереговского солеваренного завода о родившихся 1 января 1854 года родился сын Василий. Родители: заводской человек Георгий Петров Шидьюсов и ж... Показать все
Смерть
Неизвестно