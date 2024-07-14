Шидьюсов Георгий (Егор) Петрович 1824 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шидьюсов Георгий (Егор) Петрович

Место рождения

Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Шидьюсов Петр Матвеевич

Мать: Буткина Авдотья Ивановна

Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аполлинария Ивановна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Шидьюсова Юлия Георгиевна

Мать ребёнка: Аполлинария Ивановна

Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
09.08.1850

Сын: Шидьюсов Павел Георгиеевич

Мать ребёнка: Аполлинария Ивановна

Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
01.01.1854

Сын: Шидьюсов Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Аполлинария Ивановна

Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Согласно Выписке за 1854 год Сереговской Успенской церкви Сереговского солеваренного завода о родившихся 1 января 1854 года родился сын Василий. Родители: заводской человек Георгий Петров Шидьюсов и ж... Показать все
Смерть
Неизвестно

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