Фуното/Фонотов/ Иван Андреевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения14.02.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1882
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
19.05.1908
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
15.01.1909
Сын: Фуното/фонотов/ Антоний Иванович
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Феодора Власиева
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
14.03.1911
Сын: Фуното/фонотов/ Андрей Иванович
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Феодора Власиева
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
24.09.1913
Сын: Фуното/фонотов/ Анастасий Иванович
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Феодора Власиева
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно