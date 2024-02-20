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Фуното/Фонотов/ Иван Андреевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

14.02.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1882

Отец: Фуното/фонотов/ Поликарп Дмитриевич

Мать: Фуното/фонотова/ Екатерина Стефановна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
19.05.1908

Жена: Фуното/фонотова/ Феодора Власиева

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
15.01.1909

Сын: Фуното/фонотов/ Антоний Иванович

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Феодора Власиева

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
14.03.1911

Сын: Фуното/фонотов/ Андрей Иванович

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Феодора Власиева

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
24.09.1913

Сын: Фуното/фонотов/ Анастасий Иванович

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Феодора Власиева

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно
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