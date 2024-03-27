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витгильс
витгильс
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
витта
Мать
Не указана
Дети
хенгист
хорса
Добавил:
СГ
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Рождение
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Отец:
витта
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
хорса
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
хенгист
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
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