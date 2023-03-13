Арбузова Татьяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арбузовъ Осипъ
Рождение ребёнка
1774
Сын: Арбузовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Арбузовъ Осипъ
Рождение ребёнка
1779
Сын: Арбузовъ Василий
Отец ребёнка: Арбузовъ Осипъ
Рождение ребёнка
1784
Сын: Арбузовъ Филиппъ
Отец ребёнка: Арбузовъ Осипъ
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Арбузова) Орина
Отец ребёнка: Арбузовъ Осипъ
Рождение ребёнка
15.10.1788
Дочь: (Арбузова) Прасковья
Отец ребёнка: Арбузовъ Осипъ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Арбузова) Матрена
Отец ребёнка: Арбузовъ Осипъ
Рождение ребёнка
1794
Сын: Арбузовъ Василий
Отец ребёнка: Арбузовъ Осипъ