Арбузова Татьяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арбузова Татьяна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арбузовъ Осипъ

Рождение ребёнка
1774

Сын: Арбузовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Арбузовъ Осипъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Арбузовъ Василий

Отец ребёнка: Арбузовъ Осипъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Арбузовъ Филиппъ

Отец ребёнка: Арбузовъ Осипъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Арбузова) Орина

Отец ребёнка: Арбузовъ Осипъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1788

Дочь: (Арбузова) Прасковья

Отец ребёнка: Арбузовъ Осипъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Арбузова) Матрена

Отец ребёнка: Арбузовъ Осипъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Арбузовъ Василий

Отец ребёнка: Арбузовъ Осипъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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